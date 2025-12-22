Банк России сохранит прямой допуск иностранных бумаг в российскую учетную инфраструктуру

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Банк России по итогам общественного обсуждения консультативного доклада "Депозитарный учет: новый взгляд на привычные вещи" посчитал целесообразным сохранить прямой доступ зарубежных ценных бумаг к российской учетной инфраструктуре на относительном праве, отказавшись от ограничения их присутствия только выпусками депозитарных расписок.

Предложение о допуске иностранных бумаг на относительном праве исключительно через российские депозитарные расписки полностью поддержали только два участника обсуждения, говорится в отчете, опубликованном на сайте регулятора. Вместе с тем ЦБ отмечает, что профучастники не против развития института депозитарных расписок, признавая целесообразность его применения в случае необходимости устранения текущих регуляторных барьеров, например, для допуска иностранных бумаг из юрисдикций, в которых отсутствует институт номинального держателя (в частности, с азиатских рынков).

С учетом этого ЦБ планирует разработать меры по устранению барьеров для использования депозитарных расписок и дополнительно проработать механизмы учета особенностей иностранных юрисдикций и иностранных контрагентов, направленные на минимизацию рисков при трансграничном учете.

Банк России также намерен обязать депозитарии информировать своих клиентов о рисках, связанных с иностранными юрисдикциями. Кроме того, планируется определить перечень обстоятельств, при которых учетные институты будут освобождаться от ответственности перед депонентами - к примеру, в случае введения санкционных мер со стороны зарубежных государств или в случае национализации иностранных компаний, отмечает ЦБ.

В связи с блокировкой или частичным списанием иностранными депозитариями зарубежных бумаг, принадлежащих российским держателям, в докладе было предложено сформировать единый порядок действий депозитариев в подобных ситуациях. На основе полученных отзывов ЦБ намерен разработать механизмы пропорционального списания бумаг, чтобы обеспечить справедливое распределение потерь, а также механизмы маркированного обращения заблокированных иностранных бумаг.

Помимо этого, планируется закрепить единые правила ведения депозитариями сегрегированного учета российских бумаг на счетах иностранных номинальных держателей. "Этими правилами депозитариям будет необходимо руководствоваться в случае выбора такой формы депозитарного учета", - пояснил регулятор.

ЦБ также считает оправданным ограничение прав по бумагам, учитываемым на счетах иностранного номинального держателя, который отказался раскрывать информацию о владельцах.