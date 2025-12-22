Темп роста кредита экономике РФ в ноябре замедлился до 1,5% на фоне динамики корпоративного кредитования

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Кредит экономике России в ноябре вырос на 1,5% после увеличения на 1,8% в октябре, когда на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) реализовался сезонный спрос на кредит, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Динамика этого показателя преимущественно обусловлена замедлением роста требований к организациям - до 1,8% в ноябре после увеличения на 2,2% в октябре. Снижение темпов произошло из-за уменьшения прироста и рублевого, и валютного кредитования, отмечает регулятор. При этом рублевое кредитование увеличилось в основном за счет кредитов и займов на срок свыше 1 года, а доля коротких стала заметно меньше, чем в октябре.

Корпоративное кредитование в ноябре выросло на 1,9% против увеличения на 2,4% в октябре.

Требования к населению в ноябре выросли на 0,5% после 0,8% в октябре, главным образом за счет ипотечных кредитов (кредитование выросло на те же 0,5% против 0,9% в октябре). С учетом секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов прирост требований к физлицам в ноябре ЦБ оценивает в 0,6%.

"Годовой темп роста требований к населению впервые с июня 2025 года перешел в положительную область. Это связано в том числе с тем, что динамика розничного кредитного портфеля в ноябре 2024 года замедлилась в условиях существенного ужесточения денежно-кредитных условий", - подчеркивает Банк России.

В годовом выражении требования к населению в ноябре выросли на 1,3% против снижения на 1,3% в октябре.

Годовой темп прироста требований к организациям в ноябре составил 13,7% (13,5% в октябре).

Требования к экономике в ноябре в годовом выражении выросли на 10,4%, превысив 9,5% в октябре.