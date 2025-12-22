Поиск

Темп роста кредита экономике РФ в ноябре замедлился до 1,5% на фоне динамики корпоративного кредитования

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Кредит экономике России в ноябре вырос на 1,5% после увеличения на 1,8% в октябре, когда на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) реализовался сезонный спрос на кредит, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Динамика этого показателя преимущественно обусловлена замедлением роста требований к организациям - до 1,8% в ноябре после увеличения на 2,2% в октябре. Снижение темпов произошло из-за уменьшения прироста и рублевого, и валютного кредитования, отмечает регулятор. При этом рублевое кредитование увеличилось в основном за счет кредитов и займов на срок свыше 1 года, а доля коротких стала заметно меньше, чем в октябре.

Корпоративное кредитование в ноябре выросло на 1,9% против увеличения на 2,4% в октябре.

Требования к населению в ноябре выросли на 0,5% после 0,8% в октябре, главным образом за счет ипотечных кредитов (кредитование выросло на те же 0,5% против 0,9% в октябре). С учетом секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов прирост требований к физлицам в ноябре ЦБ оценивает в 0,6%.

"Годовой темп роста требований к населению впервые с июня 2025 года перешел в положительную область. Это связано в том числе с тем, что динамика розничного кредитного портфеля в ноябре 2024 года замедлилась в условиях существенного ужесточения денежно-кредитных условий", - подчеркивает Банк России.

В годовом выражении требования к населению в ноябре выросли на 1,3% против снижения на 1,3% в октябре.

Годовой темп прироста требований к организациям в ноябре составил 13,7% (13,5% в октябре).

Требования к экономике в ноябре в годовом выражении выросли на 10,4%, превысив 9,5% в октябре.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Alphabet покупает поставщика решений для дата-центров Intersect за $4,75 млрд

 Alphabet покупает поставщика решений для дата-центров Intersect за $4,75 млрд

"Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%

 "Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%

Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Гендиректор "КАМАЗа" пока не видит признаков восстановления рынка тяжелых грузовиков

Минсельхоз сообщил, что рынок с избытком обеспечен яйцами

 Минсельхоз сообщил, что рынок с избытком обеспечен яйцами

Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

 Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

"Ростех" сообщил о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу уверенным ростом

 Фондовые индексы США завершили торги в пятницу уверенным ростом

Лавров констатировал продолжение снижения торговых барьеров между РФ и странами Африки

Правительство РФ установило квоту в 200 тыс. т на экспорт риса в 2026 году
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7937 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });