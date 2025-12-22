Денежная масса в РФ в ноябре увеличилась на 1,3%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в ноябре 2025 года увеличилась на 1,656 трлн рублей, или на 1,3%, до 124,722 трлн рублей после роста в октябре на 1,5%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 декабря снизился до 12,3% после 13,0% на 1 ноября. Денежная масса в январе-ноябре 2025 года увеличилась на 7,465 трлн рублей, или на 6,4%.

Широкая денежная масса М2Х с исключением валютной переоценки в ноябре увеличилась на 1,3% после роста на 1,7% в октябре. Годовой темп ее прироста на 1 декабря остался на уровне 13,1%, как месяцем ранее. В январе-ноябре она увеличилась на 8,3%.

Основной вклад в годовой прирост широкой денежной массы М2Х с исключением валютной переоценки по-прежнему продолжают вносить требования банковской системы к организациям и домашним хозяйствам. Их вклад в ноябре составил 15,1 трлн рублей, что больше аналогичного показателя в предыдущем месяце (13,7 трлн рублей). Требования к организациям и домашним хозяйствам увеличились на 14,6 трлн рублей и 0,5 трлн рублей соответственно (14,0 трлн рублей и минус 0,3 трлн рублей в октябре).

В ноябре годовой вклад чистых требований к органам госуправления в прирост денежной массы составил 6,6 трлн рублей (6,7 трлн рублей в октябре). За ноябрь он увеличились на 0,8 трлн рублей.

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовую динамику денежной массы в ноябре увеличился и составил 0,7 трлн рублей (0,5 трлн рублей в октябре).

Объем наличных денег в обращении (М0) в ноябре увеличился на 82 млрд рублей, или на 0,5%, до 17,488 трлн рублей после роста в октябре на 130 млрд рублей, или на 0,8%.

В годовом сопоставлении на 1 декабря объем наличных вырос на 4,5% после роста на 3,6% на 1 ноября. В январе-ноябре 2025 года количество наличных увеличилось на 214 млрд рублей, или на 1,2%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса М2Х включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.