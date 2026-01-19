Поиск

Денежная масса в России в декабре увеличилась на 4%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в декабре 2025 года, по предварительной оценке, увеличилась на 4%, до 129,7 трлн рублей после роста в ноябре на 1,3%, сообщает сайт Банка России.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 января 2026 года снизился до 10,6% с 12,3% на 1 декабря 2025 года.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в декабре увеличилась на 3,7% после роста на 1,3% в ноябре. Годовой темп ее прироста на 1 января замедлился до 12,2% с 13,1% на 1 декабря.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении в декабре в соответствии с сезонными закономерностями был выше, чем в ноябре - 4,3% после 0,5%.

В годовом сопоставлении на 1 января 2026 года объем наличных вырос на 5,5% после роста на 4,5% на 1 декабря.

Темп прироста срочных рублевых депозитов в декабре увеличился до 3,4% с 0,4% в ноябре. В годовом сопоставлении темп прироста срочных рублевых депозитов продолжил снижаться и составил на 1 января 16,1% после 19,1% на 1 декабря.

Депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата М2Х (7,0 процентного пункта из 12,2%). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста широкой денежной массы составил 1,7 процентного пункта.

Доля срочных депозитов домашних хозяйств по-прежнему была наибольшей в структуре М2 и сохраняется на стабильно высоком уровне (35,2%). Доля переводных депозитов домашних хозяйств увеличилась до 15,8% с 14,6% месяцем ранее.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

Банк России ЦБ РФ
