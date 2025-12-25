Бывший первый замгендиректора S7 возглавил IT-структуру "Аэрофлота"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель гендиректора по информационным технологиям S7 Group Руслан Верещагин возглавил IT-структуру "Аэрофлота" - ООО "АФЛТ-Системс".

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 24 декабря.

До этого компанией "АФЛТ-Системс" руководил Денис Попов. Он, по данным газеты "Коммерсантъ", назначен директором департамента информационных систем "Аэрофлота". Также Попов исполняет обязанности замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям и информбезопасности - пост, который до недавнего времени занимал Антон Мацкевич.

ООО "АФЛТ-Системс" было зарегистрировано под названием "А-Системс" в сентябре 2022 года. Основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения. В первый неполный год работы у компании зафиксирован небольшой убыток, в следующие два года она была прибыльна: в 2023 году чистая прибыль составила 109 млн руб. (при выручке 883 млн руб.), в 2024-м - 151 млн руб. (при выручке 1,9 млрд руб.)