Поиск

Бывший первый замгендиректора S7 возглавил IT-структуру "Аэрофлота"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель гендиректора по информационным технологиям S7 Group Руслан Верещагин возглавил IT-структуру "Аэрофлота" - ООО "АФЛТ-Системс".

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 24 декабря.

До этого компанией "АФЛТ-Системс" руководил Денис Попов. Он, по данным газеты "Коммерсантъ", назначен директором департамента информационных систем "Аэрофлота". Также Попов исполняет обязанности замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям и информбезопасности - пост, который до недавнего времени занимал Антон Мацкевич.

ООО "АФЛТ-Системс" было зарегистрировано под названием "А-Системс" в сентябре 2022 года. Основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения. В первый неполный год работы у компании зафиксирован небольшой убыток, в следующие два года она была прибыльна: в 2023 году чистая прибыль составила 109 млн руб. (при выручке 883 млн руб.), в 2024-м - 151 млн руб. (при выручке 1,9 млрд руб.)

Аэрофлот S7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак заявил о сбалансированности рынка нефтепродуктов в РФ

Мантуров заявил, что экспорт стали смог значительно компенсировать снижение спроса в РФ

 Мантуров заявил, что экспорт стали смог значительно компенсировать снижение спроса в РФ

Нефть Brent подешевела до $62,24 за баррель

Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

Цены производителей на бензин в ноябре снизились впервые за 7 месяцев

Правительство в 2026 году выделит на льготный лизинг судов 5 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7961 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });