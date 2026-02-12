Поиск

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует включить производителей мяса птицы и яиц в число приоритетных получателей льготных кредитов, для которых ставка по этим кредитам будет компенсироваться на 70% от ключевой ставки Банка России.

"Из новостей в кредитовании, то, над чем мы сейчас работаем, и то, что запустим в ближайшее время. Мы сделаем максимальную ставку возмещения процентной ставки (по кредитам - ИФ) для птицеводов - тем, кто занимается строительством комплексов по выращиванию мяса птицы. Мы будем возмещать 70% "ключа", - сообщил замминистра сельского хозяйства России Роман Некрасов на итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана в Казани.

По его словам, такая же поддержка предусматривается и для производителей яиц. "Но для них условие будет - наличие глубокой переработки не менее 30% от производимого объема. Это для того, чтобы не перегревать рынок и иметь возможность отправлять продукцию на экспорт", - сказал замминистра.

По словам Некрасова, Минсельхоз с 10 февраля начал принимать заявки на льготные кредиты.

В 2024 году в связи с ростом ключевой ставки ЦБ Минсельхоз ввел так называемую плавающую ставку по льготным кредитам, которая "привязана" к ставке ЦБ. Субсидирование ставки по льготным кредитам для приоритетных направлений развития АПК составляет 70% ставки ЦБ, по остальным - 50%. Ведомство разработало специальную шкалу для определения ставки и выделило несколько приоритетных направлений (селекция, генетика, молочное скотоводство, сезонно-полевые работы, тепличные комплексы), для которых ставка по льготным кредитам будет ниже, чем для других отраслей.

Некрасов также сообщил, что Минсельхоз разрабатывает отдельную программу для фермеров, которая предусматривает доведение поголовья в фермерских хозяйствах до "1000+ голов молочного скота". Разрабатываемый механизм поддержки таких хозяйств предусматривает, что "участие фермера в первоначальных инвестициях будет составлять не более 15% от их объема, а все остальное - это грантовая поддержка и продукт уважаемого Россельхозбанка".

"Надеюсь, что мы эту программу сделаем уже в этом году, и фермерские хозяйства смогут серьезно повысить свой технологический уровень и серьезно повысить объемы своего производства", - заявил замминистра.

