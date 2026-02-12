Aurus продолжит выпуск автомобилей после модернизации площадки в Елабуге

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский автопроизводитель Aurus проводит на заводе в Елабуге модернизацию производства, после которой выпуск автомобилей возобновится, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели. После завершения необходимых технологических и организационных процессов работа производственной площадки Aurus будет продолжена в штатном режиме", - говорится в ответе на запрос агентства.

Производственный план компании на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями.

"Все социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объеме", - добавили в Aurus.

11 февраля телеграм-канал "Русский автомобиль" сообщил, что завод Aurus в Елабуге остановил конвейер с начала месяца и до конца марта 2026 года. Канал выдвигал предположения, что причиной перерыва могли стать проблемы со спросом или затянувшаяся подготовка к переходу на производство рестайлинговой модели.