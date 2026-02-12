Поиск

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

Экс-премьер-министр Италии Марио Драги
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава ЕЦБ, экс-премьер-министр Италии Марио Драги полагает, что экономическая ситуация в Евросоюзе ухудшилась с момента обнародования доклада о конкурентоспособности союза в 2024 году, и теперь необходимо предпринимать срочные шаги, пишет Corriere della Sera со ссылкой на источник в ЕС.

По его словам, Драги на неформальном саммите европейских лидеров в Бельгии 12 февраля предложил меры по исправлению ситуации. В частности, речь шла о снижении барьеров, мешающих функционированию единого рынка союза, о реформировании фондовых рынков, активизации усилий по использованию европейских сбережений. Также Драги предлагал добиться снижения стоимости энергии и отдавать приоритет европейским производителям в некоторых секторах.

Кроме того, Драги заявил о необходимости "вмешаться в процесс принятия решений в ЕС" и ускорять его при необходимости.

В 2024 году Драги по просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подготовил масштабный доклад (известный как "Доклад Драги"), в котором проанализировал проблемы экономики ЕС и предложил пути ее реформирования. Документ содержал рекомендации по усилению промышленности, оборонного сектора, цифровизации и интеграции рынков. Многие из этих идей легли в основу "Компаса конкурентоспособности" - стратегического документа Еврокомиссии.

