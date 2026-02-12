Поиск

МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Венесуэле в январе снизилась на 210 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 780 тыс. б/с, но ожидается, что показатель восстановится после того, как Вашингтон разрешил компаниям, зарегистрированным в США, экспортировать венесуэльскую нефть, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Предварительные данные Kpler указывают на то, что поставки нефти из республики в прошлом месяце сократились на 260 тыс. б/с - до 520 тыс. б/с, поскольку военно-морская блокада США судов, подпадающих под санкции, продолжалась в течение января. Это привело к заполнению резервуаров и остановке некоторых месторождений.

Однако после разрешения OFAC на работу в Венесуэле экспорт в последнюю неделю января восстановился и вновь превысил 700 тыс. б/с. Кроме того, Национальная ассамблея одобрила новый закон об углеводородах, который открывает доступ к добыче частным компаниям, снижает роялти и налоги, расширяет права инвесторов, включая права на маркетинг и доступ к арбитражу, а также ослабляет ранее обязательную контрольную роль государственной PDVSA в совместных предприятиях.

