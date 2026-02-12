Поиск

МЭА понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году на 90 тыс. б/с

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в 2026 году достигнут 108,6 млн б/с, что на 2,4 млн б/с больше, чем в прошлом году, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее аналитики организации прогнозировали рост на 2,5 млн б/с, до 108,7 млн б/с. Таким образом, прогноз был понижен на 90 тыс. б/с, отмечается в отчете.

В агентстве объясняют данное изменение снижением прогноза мирового предложения нефти в первом квартале на 340 тыс. б/с - со 107,6 млн б/с до 107,2 млн б/с. Это связано с январским похолоданием в Северной Америке, которое нарушило работу ряда предприятий.

"Мировая добыча в январе снизилась на 1,2 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем, составив 106,6 млн баррелей в сутки, но это на 4,6 млн б/с больше, чем годом ранее. Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК+, резко упала - на 1,1 млн б/с, до 54,9 млн б/с. Приостановка работы нефтяных месторождений и вспомогательной инфраструктуры в США и Канаде привела к потере почти 860 тыс. б/с и 220 тыс. б/с соответственно из-за необычайно низких температур, сильных снегопадов и ледяных бурь. В то же время, добыча нефти странами ОПЕК+ снизилась на 80 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем - до 51,7 млн б/с", - говорится в отчете.

