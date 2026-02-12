Новак видит у металлургии "огромный потенциал" повышения эффективности

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия черной металлургии, которые на фоне охлаждения в российской экономике в последнее время активно привлекают внимание властей к своим проблемам и выдвигают различные инициативы в части господдержки отрасли, должны повышать собственную эффективность, считают в правительстве. Об этом сообщает сайт правительства.

"В условиях происходящих внутренних структурных изменений в экономике металлургия обладает огромным потенциалом для повышения производительности труда и, соответственно, увеличения эффективности работы", - заявил вице-премьер Александр Новак на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором рассматривалась ситуации в черной и цветной металлургии.

Новак отметил необходимость комплексного мониторинга состояния отрасли для формирования всесторонней оценки происходящих в ней процессов, а также поручил отраслевым ведомствам детально продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности работы металлургического сектора.

Глава Минпромторга Антон Алиханов 11 февраля охарактеризовал ситуацию в черной металлургии как непростую и в качестве мер поддержки озвучил предложение о переносе срока уплаты акциза на сталь и НДПИ на железную руду на конец 2026 года, а также предложил освободить от уплаты акциза на три года после окончания инвестиционной фазы завершающиеся стратегические инвестпроекты.

Такая инициатива министра акцентирует внимание на проблемах в отрасли - снижении спроса на отечественном рынке на фоне высокой ключевой ставки, падении маржинальности экспорта на фоне укрепления рубля и общего профицита стальной продукции, пишут аналитики Альфа-банка.

Также Алиханов высказал предложение о проработке дополнительных мер против импорта продукции, объем которого, несмотря на снижение спроса, сохраняется, и приоритизации закупки российской металлопродукции в рамках инфраструктурных проектов, таких как ВСМ. Все эти вопросы планировалось обсудить на совещании 13 февраля у первого вице-премьера Дениса Мантурова. 12 февраля источник в одной из металлургических компаний сообщил "Интерфаксу", что совещание, скорее всего, будет перенесено.

Перенос уплаты налоговых и акцизных платежей не даст значимого эффекта для металлургов: она все равно будет произведена по итогам года и отразится в отчетности, полагают в БКС. Мера позволит на определенный срок освободить оборотный капитал, что отложит нагрузку на свободный денежный поток на конец года. Так, "Северстали" это позволит высвободить около 19 млрд рублей, что эквивалентно 2,5% выручки, НЛМК - около 23 млрд рублей, или 3,5% выручки, ММК - 12 млрд руб., или 2% выручки, посчитали аналитики. "Мечел" сможет высвободить около 4 млрд рублей, или около 1% выручки.