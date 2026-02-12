Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Книжный рынок в РФ в 2025 году показал самый значительный рост в денежном выражении, достигнув 111 млрд руб.; продажи бумажных книг сохранились на прежнем уровне, а цифровой формат показал прирост в 45%, сообщил гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

"У нас самый большой рост за всю историю. (...) Нельзя не учесть, что в штуках, если мы говорим про бумажные книги, роста нет - плюс-минус 1%. Но с другой стороны, мы посмотрели статистику, и мы там неплохо стоим по отношению к остальным - газетам, журналам", - сказал Капьев на пресс-конференции в четверг.

Он обратил внимание, что цифровые книги показали значительный рост в экземплярах. "То есть страна стала читать книги намного больше. В действительности, если суммировать чтение в бумаге и в "электронке", куда мы включаем и аудиоформат, то у нас реально рост чтения. И это очень круто. (...) В этом году мы стали мерить ещё и количество часов. И мы видим, что количество часов потребления книг стало расти", - отметил Капьев.

Согласно представленным данным, по итогам прошлого года зафиксировано снижение продаж бумажных книг в штуках на 1% - с 233 млн экземпляров в 2024 году до 231 млн экземпляров в 2025 году. В денежном выражении по итогам 2025 года книжный рынок вырос по сравнению с 2024 годом более чем на 13%, достигнув 111 млрд руб.

Одновременно отмечается рост по цифровым книгам: +45% - со 153 млн в 2024 году до 222 млн в 2025 году (как в цифровом, так и в аудиоформатах вместе).

По словам Капьева, "хотелось бы хотя бы какого-то роста в бумаге", и издательство "Эксмо" "целится" в 5-7% роста по итогам текущего года. Гендиректор издательства "АСТ- Азбука" Татьяна Горская сообщала, что они также планируют рост продаж бумажных книг примерно на 5% по итогам этого года.

Капьев подчеркнул, рост рынка обусловлен как подъемом цен, так и изменением структуры потребления.

"Стали гораздо лучше продаваться книги более красиво оформленные, более дорогие книги. У нас уже штук шесть машин по закрасу обрезов. Наверное, все видели очень красивые книги, особенно молодёжные. Сейчас любой бестселлер без обреза - это уже какой-то моветон. Понятно, что это поднимает себестоимость и конечную цену книги, но, с другой стороны, это увеличивает и спрос", - отметил гендиректор "Эксмо".

Самым широким каналом продаж книг стали маркетплейсы, на которые пришлись 54% проданных в прошлом году книг, на книжные магазины - 16,4% и ещё 11,5% - на федеральные сети офлайн.