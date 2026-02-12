Банк России ждет принятия закона о регулировании криптовалют в весеннюю сессию

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Банк России надеется, что Госдума примет закон о регулировании рынка криптовалют, в весеннюю сессию, заявил на форуме "Цифровые финансовые активы и цифровые валюты" первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы, конечно, вместе с правительством очень хотели бы, чтобы в весеннюю сессию закон был принят. Надеюсь, что это возможное консенсусное решение", - сказал он.

"Мы думаем, что где-то в 2028-м году к нам приедет миссия ФАТФ (Financial Action Task Force, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) хотелось бы, чтобы они смотрели на нас уже в этом смысле как на совершенно защищенное, развитое государство, которое четко определило правила работы с криптовалютой, и здесь никаких рисков, о которых они пекутся, найти будет нельзя", - добавил он.

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, законопроект может быть внесен в Госдуму в марте.

ЦБ в конце декабря 2025 года направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

Согласно концепции ЦБ, совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.