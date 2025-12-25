Рост индекса стоимости фрахта Baltic Dry в 2025 году был максимальным за 9 лет

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, взлетел на 88,3% по итогам 2025 года. Это стало максимальным повышением с 2016 года, отмечает Trading Economics. При этом в 2024 году индикатор рухнул на 52,5% - максимум за 10 лет.

24 декабря Baltic Dry снизился на 0,6% и составил 1877 пунктов, что является самым низким уровнем с середины июля. В текущем году это была последняя торговая сессия.

Baltic Exchange, которая рассчитывает данный индикатор, возобновит публикацию ежедневных отчетов после рождественских и новогодних праздников - 2 января 2026 года.

В индексе Baltic Dry учитывается стоимость аренды судов класса capesize (обычно используют для транспортировки железной руды и угля), panamax (зерно и уголь) и supramax.