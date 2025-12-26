Поиск

ВТБ ждет от ЦБ осторожности при снижении ставки в I квартале из-за повышения НДС

Такое мнение выразил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России будет действовать осторожно в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) в начале 2026 года из-за потенциального влияния повышения НДС на цены, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"В принципе месячные всплески активности в кредитах (в октябре и ноябре - ИФ) будут закреплять, по моему мнению, в особенности в первом квартале 2026 года, когда фактор НДС будет полностью проявлен, осторожность в дальнейших действиях ЦБ по смягчению ДКП", - сообщил Пьянов журналистам.

ЦБ, снизив в декабре ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, отметил, что кредитная активность остается высокой.

"Если вы обратили внимание, в декабре сложилась уникальная ситуация в преддверии совета директоров Банка России по ставке по 19 декабря, недельные принты инфляции, несмотря на месяц перед повышением НДС и в отличие от декабря 2018 года, демонстрировали очень низкие принты инфляции: 0,04-0,05%. Такое впечатление, что никакого повышения НДС нет", - подчеркнул Пьянов.

Он отметил, что после этого недельная инфляция вернулась к стандартным 0,2%.

По последним данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря. Годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,98% на 22 декабря с 6,08% на 15 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Вклад ожидаемого повышения НДС в инфляцию ЦБ РФ ранее оценивал в пределах 0,8 процентного пункта (п.п., основной эффект ждет в конце 2025 года - начале 2026 года). Влияние на инфляцию от предыдущего повышения НДС в 2019 году оценивалось в 0,6-0,7 п.п.

