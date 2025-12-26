Грузооборот транспорта в РФ снизился за 11 месяцев на 0,7%, в ноябре – на 3%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-ноябре 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,7% и составил 5 трлн 49,3 млн т-км. Об этом сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 2 трлн 270,4 млрд т-км (-1,4% к январю-ноябрю 2024 г.), автомобильного – 365 млрд т-км (+3,2%), морского – 59,3 млрд т-км (-15,1%), внутреннего водного – 55 млрд т-км (-1,9%), воздушного – 1,6 млрд т-км (-7,3%), трубопроводного – 2 трлн 298,1 млрд т-км (-0,1%).

В ноябре 2025 года грузооборот транспорта составил 463,9 млрд т-км (-3% к ноябрю 2024 г.), в том числе железнодорожного – 205,6 млрд т-км (-4,1%), автомобильного – 31,8 млрд т-км (-1%), морского – 6,9 млрд т-км (рост в 2,5 раза), внутреннего водного – 2,9 млрд т-км (-6,8%), воздушного – 0,2 млрд т-км (-9,5%), трубопроводного – 216,6 млрд т-км (-3,3%).