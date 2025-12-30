МосБиржа уточнила расписание торгов в праздничные дни 2026 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа приняла решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года, говорится в сообщении площадки.

Они будут проходить в формате дополнительной сессии выходного дня - с 09:50 до 19:00 по Москве.

В официальные выходные дни 5-6 января, 8-9 января, 9 марта и 11 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок.

В дни официальных государственных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня, 4 ноября, а также во все выходные дни, кроме 3-4 и 10-11 января, 14-15 февраля, 7-8 и 21-22 марта, 9-10 мая, 20-21 июня, 1-2 и 15-16 августа, 12-13 сентября, 24-25 октября и 5-6 декабря, на фондовом и срочном рынках МосБиржи торги проводятся в формате дополнительной сессии выходного дня.

В праздничные дни 1-2 и 7 января, 8 марта, 9 мая и 31 декабря 2026 года торги на рынках МосБиржи не проводятся.

В остальные дни 2026 года торги на рынках биржи пройдут по стандартному расписанию.