Поиск

МосБиржа уточнила расписание торгов в праздничные дни 2026 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа приняла решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года, говорится в сообщении площадки.

Они будут проходить в формате дополнительной сессии выходного дня - с 09:50 до 19:00 по Москве.

В официальные выходные дни 5-6 января, 8-9 января, 9 марта и 11 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок.

В дни официальных государственных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня, 4 ноября, а также во все выходные дни, кроме 3-4 и 10-11 января, 14-15 февраля, 7-8 и 21-22 марта, 9-10 мая, 20-21 июня, 1-2 и 15-16 августа, 12-13 сентября, 24-25 октября и 5-6 декабря, на фондовом и срочном рынках МосБиржи торги проводятся в формате дополнительной сессии выходного дня.

В праздничные дни 1-2 и 7 января, 8 марта, 9 мая и 31 декабря 2026 года торги на рынках МосБиржи не проводятся.

В остальные дни 2026 года торги на рынках биржи пройдут по стандартному расписанию.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КТК приостановил прием нефти в систему и перевалку на морском терминале

"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

 "АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

Аэропорт Домодедово планируют выставить на открытый аукцион в начале 2026 года

Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

 Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

Уолл-стрит закрылась в минусе

 Уолл-стрит закрылась в минусе

Кабмин утвердил строительство новых мощностей для покрытия энергодефицита в Москве и на Юге РФ

"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года

Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" изменятся в начале 2026 года

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8014 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });