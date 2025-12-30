Поиск

ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Банк России продлил до конца первого полугодия 2026 года рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными трудностями.

Соответствующее информационное письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовано на сайте ЦБ.

Регулятор ранее временно (до 31 декабря 2025 года) смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам заемщиков, имеющих потенциал для восстановления финансовой устойчивости. К ним относятся компании с умеренной долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие 3 года. Банки, в свою очередь, должны будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика плановым и, если они не достигаются, досоздавать резервы.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года ЦБ по итогам обсуждения с банками рассмотрит возможность уточнения плановых контрольных показателей с учетом отраслевых особенностей и размера компании.

ЦБ РФ Банк России
