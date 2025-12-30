Поиск

Российские рыбаки в 2025 году снизили вылов рыбы до 4,6 млн т

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вылов рыбы в РФ, по данным отраслевой системы мониторинга, составил 4 млн 638,7 тыс. тонн, сообщило во вторник Росрыболовство.

В 2024 году российские рыбаки выловили 4,9 млн тонн рыбы.

Как сообщало ранее Росрыболовство, в этом году рыбаков "подвела" сардина иваси, которая не зашла в российскую исключительную экономическую зону. По данным Рыбного союза, вылов этой рыбы сократился в 10 раз.

В Дальневосточном бассейне в этом году добыто 3,57 млн тонн рыбы, в том числе 2,15 млн тонн минтая (на 171,9 тыс. тонн больше), 114,5 тыс. тонн трески (+8 тыс. тонн), тихоокеанской сельди – 575,4 тыс. тонн (+131,4 тыс. тонн). Рыбаки Северного бассейна получили 312,8 тыс. тонн, Западного - 77,1 тыс. тонн, Волжско-Каспийского - 80,1 тыс. тонн. Динамику вылова в этих бассейнах Росрыболовство не приводит.

В Азово-Черноморском бассейне вылов вырос на треть до 47 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 502,7 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 1% больше, чем годом ранее.

Росрыболовство
