Нефть дешевеет после событий в Венесуэле, Brent торгуется у отметки $60,5

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в понедельник, инвесторы оценивают последствия драматичных событий минувших выходных в Венесуэле.

Американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

Венесуэла некогда была одним из крупнейших мировых производителей нефти, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок, и добываемая в стране нефть в основном экспортируется в Китай, отмечает Bloomberg.

"Любые краткосрочные перебои в добыче в Венесуэле могут легко быть компенсированы наращиванием производства нефти в других регионах, - отмечает аналитик Capital Economics Нил Ширинг. - Мы ожидаем, что рост мирового предложения в течение следующего года или около того будет оказывать давление на нефтяной рынок, толкая цены к уровню в $50 за баррель".

Эксперты Goldman Sachs сохраняют прежние прогнозы для цен на нефть на 2026 год. Они отмечают наличие умеренных рисков для нефтяного рынка, которые зависят от того, как будет развиваться санкционная политика США в отношении Венесуэлы.

Снятие Вашингтоном санкций с нефтяного сектора страны разблокирует поставки из Венесуэлы в объеме сотен тысяч баррелей нефти в сутки в течение 12 месяцев, говорит аналитик по сырьевому сектору RBC Capital Хелима Крофт.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $60,5 за баррель, что на $0,25 (0,41%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошедшую пятницу эти контракты подешевели на $0,1 (0,16%), до $60,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,3 (0,52%), до $57,02 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость снизилась на $0,1 (0,17%), до $57,32 за баррель.

В 2025 году цены на нефть Brent и WTI уменьшились почти на 20% - максимально с 2020 года, в частности, в связи с прогнозами наращивания добычи странами ОПЕК+. В случае Brent снижение было отмечено по итогам третьего года подряд.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи в выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.