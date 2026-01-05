Цена меди на Лондонской бирже металлов впервые превысила $13 тыс. за тонну

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на медь продолжают обновлять рекорды вечером в понедельник на растущих опасениях сокращения поставок этого металла на мировой рынок из-за забастовки на шахте в Чили.

Цена фьючерсов на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась в ходе торгов на 4,3%, преодолев отметку в $13 тыс. за тонну.

За прошлый год медь подскочила в цене на 42%, рекордными темпами с 2009 года.

Как сообщалось, в минувшую пятницу сотни горняков начали забастовку на золотомедном руднике Mantoverde компании Capstone Copper на севере Чили из-за трудового спора с ее руководством. Это усилило опасения нехватки предложения меди на мировом рынке в 2026 году.

Аналитики UBS полагают, что на мировом рынке меди в 2025 году наблюдался профицит, но рынок подвергся искажениям за счет активного скачка импорта этого металла в США на опасениях введения пошлин. Теперь на Штаты приходится около половины всех мировых запасов меди, хотя доля страны в глобальном потреблении меди составляет лишь 10%, отметили они.