Рубль умеренно подешевел на фоне пониженной активности торгов и геополитических рисков

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль подешевел на первых в 2026 году торгах на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и существующих геополитических рисков.

Курс юаня в 19:00 составил 11,4105 руб., что на 18,2 копейки (или на 1,62%) выше уровня закрытия предыдущих биржевых торгов (30 декабря). Китайская валюта при этом оказалась на 25,13 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ. Активность участников биржевого валютного рынка была пониженной - объем торгов юанем на Московской бирже 5 января составил всего 17,108 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,27%, до 79,84 руб. за доллар; контракт EURRUBF подорожал на 0,96%, до 93,65 руб..

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 31 декабря составляют 78,2267 руб. за доллар, 92,0938 руб. за евро и 11,1592 рубля за юань, соответственно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит, что Украина нанесла удар по резиденции президента России Владимира Путина. "Что-то произошло совсем рядом (с резиденцией Путина - ИФ), но не имеет к этому никакого отношения", - сказал Трамп журналистам президентского пула. "Мы не верим, что это произошло. Мы просто надеемся, что Россия и Украина уладят это", - заявил он.

Говоря об урегулировании ситуации на Украине, Трамп отметил, что не ставит крайних сроков. Он выразил надежду, что "в какой-то момент, надеюсь, не слишком отдаленный", Киев и Москва заключат перемирие.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в конце 2025 года заявил, что обсудил по телефону возможные гарантии безопасности для Киева с представителями британского, французского, немецкого и украинского руководства. По словам Уиткоффа, речь шла об "усилении гарантий безопасности, создании эффективных механизмов по предотвращению конфликтов. Это поможет прекратить войну и гарантирует, что она больше не возобновится".

Кроме того, участники разговора, как отметил спецпосланник Дональда Трампа, обсудили идеи по обеспечению развития Украины после урегулирования конфликта с РФ. Уиткофф сказал, что продолжит вести такую работу в 2026 году.

Мировые цены на нефть, снижавшиеся в начале торгов 5 января, в середине дня смогли развернуться вверх, а к вечеру ускорили рост; участники рынка пытаются оценить возможные последствия событий в Венесуэле. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени повышается на 1,74%, до $61,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,88%, до $58,4 за баррель.

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

Россия призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, находящихся под стражей в Нью-Йорке, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. "В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенных президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США - а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке - призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу", - сказал Небензя, выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле.

По словам представителя РФ, "любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем переговоров". Как отметил Небензя, "для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий". "Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм", - сказал представитель РФ.

Венесуэла обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в мире и на протяжении значительной части прошлого века была одним из ведущих мировых экспортеров, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок, а основным импортером венесуэльской нефти является Китай.

Тем временем министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи в выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.

При этом для ряда стран по-прежнему в силе компенсационные графики. В частности, Казахстан в январе вступает в фазу активного погашения "долга" за сверхдобычу в предыдущие периоды, из-за чего весь производственный план ОПЕК+ должен перейти к последовательному снижению. Если в декабре общая квота альянса (с учетом компенсаций) составляла 38,216 млн б/с, то в январе она снизилась до 38,088 млн б/с, а в феврале опустится до 37,826 млн б/с, в марте - до 37,768 млн б/с.

По мнению аналитиков компании "Цифра брокер", "в 2026 году в условиях более сбалансированного бюджета и снижения цены отсечения объем валютных продаж, связанных с ФНБ, будет ниже, что станет одним из факторов умеренного давления на курс рубля. При этом обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами летом 2025 года не привело к снижению продаж валюты в прошлом году, поскольку экспортерам было безопасно и выгодно размещать свободную ликвидность в рублевых активах в условиях рисков блокировки зарубежных счетов и высоких процентных ставок в российской экономике".

"Вместе с тем по мере дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики баланс спроса и предложения валюты постепенно будет смещаться в направлении дефицита предложения на фоне восстановления потребительской активности и роста импорта при сужении экспортных потоков ввиду сохраняющейся слабой конъюнктуры на рынке нефти и уменьшения доходности рублевых активов. Учитывая эти факторы, в 2026 году мы закладываем средний курс рубля к доллару в диапазоне 90-95 руб./$1", - отмечают аналитики "Цифра брокер".

"Наш базовый сценарий предполагает среднегодовой курс валютной пары "доллар/рубль" на уровне 82 руб./$1 с ослаблением к концу текущего года до 86 руб./$1. При этом улучшение геополитической ситуации может привести к более крепкому курсу рубля, в то время как ухудшение геополитической обстановки вместе с ограничениями российского экспорта приведут к более быстрому ослаблению нацвалюты", - полагают аналитики Совкомбанка. Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году останется на двузначных уровнях, что будет стимулировать компании продавать валютные средства и использовать их (в том числе) для погашения рублевых займов, отмечают эксперты. Одновременно, обращают внимание они, жесткие денежно-кредитные условия будут сдерживать рост импорта, который в 2025 году увеличивался преимущественно за счет услуг.

Снижение цен на нефть и сохранение повышенных дисконтов в начале 2026 году ограничат денежный объем российского экспорта, что окажет давление на рубль даже с учетом действия бюджетного правила, говорится в аналитическом обзоре Совкомбанка. Кроме того, в 2026 году сократится объем продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций ФНБ, что уменьшит предложение юаней на рынке.

В силу того, что в России все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.