Саудовская Аравия в феврале снизит цены на нефть для всех регионов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в феврале снизит цены на нефть для покупателей из всех регионов, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Основной сорт, поставляемый в Азию - Arab Light - подешевеет на $0,3 за баррель. Он будет стоить на $0,3 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Снижение цен на остальные сорта нефти для Азии составит $0,2-0,3 за баррель, для США - $0,3-0,4 за баррель, Северо-Западной Европы и Средиземноморья - $0,4 за баррель.