Bosch инвестирует 2,5 млрд евро к концу 2027 г. в разработку и внедрение ИИ-технологий

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch планирует инвестировать свыше 2,5 млрд евро к концу 2027 года в разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Bosch, выпускающая автокомплектующие наряду с бытовой техникой, представила на выставке CES в Лас-Вегасе новые системы помощи водителю на базе ИИ, позволяющие реализовать такие функции как, например, автоматический поиск парковочного места, а также новую линейку датчиков для улучшенного распознавания окружающей среды и движений.

Bosch ожидает, что ее выручка от продаж программного обеспечения и услуг, значительная часть которых будет основана на ИИ, превысит 6 млрд евро к началу следующего десятилетия, говорится в сообщении компании.

Согласно ее прогнозу, к середине 2030-х годов продажи ПО, сенсорных технологий, высокопроизводительных вычислительных систем и сетевых компонентов будут составлять существенно выше 10 млрд евро.