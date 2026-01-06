Цена меди обновила рекорд, никель подорожал до максимума за 15 месяцев

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цена меди обновила рекорд на торгах во вторник, никель подорожал до максимума за 15 месяцев на информации об ограничении добычи металла в Индонезии.

Цена фьючерсов на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась в ходе торгов на 3,1%, до $13387,5 за тонну. С начала 2026 года стоимость меди выросла уже на 6,6%, в понедельник она впервые превысила отметку в $13000 за тонну.

"Подъем цен на медь выше $13000 за тонну обусловлен нарастающим дисбалансом между структурным ограничением предложения и ускоряющимся увеличением спроса на фоне электрификации и инвестиций в дата-центры, - отмечает аналитик ING Эва Манти. - Недостаток инвестиций в течение многих лет, а также продолжающиеся проблемы в работе рудников практически не оставили рынку пространства для маневра".

Забастовка на золотомедном руднике Mantoverde компании Capstone Copper на севере Чили, начавшаяся на прошлой неделе, усилила опасения нехватки предложения меди на мировом рынке в текущем году.

Цена никеля с поставкой через три месяца выросла в ходе торгов во вторник на 6,1%, до $18045 за тонну - максимума с 7 октября 2024 года.

"Ужесточение Индонезией контроля над объемами производства через более медленный процесс утверждения квот и их планируемое сокращение в 2026 году является весьма эффективным фактором роста цен", - говорит Манти.

Она отмечает, однако, что повышение стоимости никеля вряд ли будет устойчивым, поскольку в 2026 году на рынке по-прежнему ожидается существенный избыток предложения.

Накануне индонезийское издание Bisnis.com сообщило, что власти страны разрешили горнодобывающим компаниям временно ориентироваться на ранее утвержденные квоты по добыче металла на 2026 год, пока новые квоты находятся на рассмотрении.

Цена алюминия во вторник выросла на 0,8%, до $3111 за тонну - максимума с апреля 2022 года, цинк подорожал на 1,5%, до $3241,5 за тонну.