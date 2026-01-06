Поиск

Цена меди обновила рекорд, никель подорожал до максимума за 15 месяцев

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цена меди обновила рекорд на торгах во вторник, никель подорожал до максимума за 15 месяцев на информации об ограничении добычи металла в Индонезии.

Цена фьючерсов на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась в ходе торгов на 3,1%, до $13387,5 за тонну. С начала 2026 года стоимость меди выросла уже на 6,6%, в понедельник она впервые превысила отметку в $13000 за тонну.

"Подъем цен на медь выше $13000 за тонну обусловлен нарастающим дисбалансом между структурным ограничением предложения и ускоряющимся увеличением спроса на фоне электрификации и инвестиций в дата-центры, - отмечает аналитик ING Эва Манти. - Недостаток инвестиций в течение многих лет, а также продолжающиеся проблемы в работе рудников практически не оставили рынку пространства для маневра".

Забастовка на золотомедном руднике Mantoverde компании Capstone Copper на севере Чили, начавшаяся на прошлой неделе, усилила опасения нехватки предложения меди на мировом рынке в текущем году.

Цена никеля с поставкой через три месяца выросла в ходе торгов во вторник на 6,1%, до $18045 за тонну - максимума с 7 октября 2024 года.

"Ужесточение Индонезией контроля над объемами производства через более медленный процесс утверждения квот и их планируемое сокращение в 2026 году является весьма эффективным фактором роста цен", - говорит Манти.

Она отмечает, однако, что повышение стоимости никеля вряд ли будет устойчивым, поскольку в 2026 году на рынке по-прежнему ожидается существенный избыток предложения.

Накануне индонезийское издание Bisnis.com сообщило, что власти страны разрешили горнодобывающим компаниям временно ориентироваться на ранее утвержденные квоты по добыче металла на 2026 год, пока новые квоты находятся на рассмотрении.

Цена алюминия во вторник выросла на 0,8%, до $3111 за тонну - максимума с апреля 2022 года, цинк подорожал на 1,5%, до $3241,5 за тонну.

медь никель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Азербайджана заявил о планах увеличить экспорт газа

Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд

 Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд

Рубль утром слегка снизился к юаню на фоне пониженной активности торгов и дешевеющей нефти

Цена меди на Лондонской бирже металлов впервые превысила $13 тыс. за тонну

Золото и другие драгметаллы дорожают на фоне событий вокруг Венесуэлы

Акции Chevron дорожали на 10% на фоне событий вокруг Венесуэлы

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

ФССП в 2025 году передала в доход государства более 1 трлн ценных бумаг

Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

 Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

 Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 91 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8070 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });