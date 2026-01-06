Поиск

Цены на нефть вновь перешли к снижению, Brent торгуется около $61,4 за баррель

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть вновь перешли к снижению на торгах во вторник.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, оценивают заявления Израиля по Ирану, а также ждут результатов встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами европейских государств.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 по Москве составляет $61,36 за баррель, что на $0,4 (0,65%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на $0,39 (0,67%), до $57,93 за баррель.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный в минувшие выходные американскими военными, в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, но свою вину Мадуро не признал.

Временно исполняющей обязанности президента страны стала вице-президент Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности второго военного вторжения в Венесуэлу, если Родригес прекратит сотрудничество с официальными лицами США.

"Сейчас рано оценивать последствия захвата Мадуро для нефтяного рынка. Что очевидно, это то, что предложение нефти в 2026 году будет достаточным", - отмечает аналитик PVM Тамаш Варга.

Саудовская Аравия в феврале снизит цены на нефть для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Основной сорт, поставляемый в Азию - Arab Light - подешевеет третий месяц подряд - на $0,3 за баррель. Он будет стоить на $0,3 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Снижение цен на остальные сорта нефти для Азии составит $0,2-0,3 за баррель, для США - $0,3-0,4 за баррель, Северо-Западной Европы и Средиземноморья - $0,4 за баррель.

