Рубль укрепился во вторник на фоне пониженной активности торгов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль укрепился 6 января, отыграв половину падения предыдущего дня, на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и относительно стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс юаня в 19:00 по Москве составил 11,3145 руб., что на 9,6 копейки (или на 0,84%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Несмотря на данное снижение, китайская валюта осталась на 15,53 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ. Активность участников биржевого валютного рынка была пониженной - объем торгов юанем на Московской бирже 6 января составил всего 11,47 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 по Москве снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,84%, до 79,17 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,83%, до 92,87 руб./EUR1.

Банк России во вторник не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 31 декабря составляют 78,2267 руб./$1, 92,0938 руб./EUR1 и 11,1592 рубля за юань, соответственно.