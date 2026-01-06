Президент США заявил о сокращении Индией импорта нефти из РФ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что, по его данным, Индия существенно сократила закупки российской нефти.

"Если смотреть на настоящее время, то они существенно снизили импорт нефти из России", - заявил он в выступлении перед политиками-республиканцами в Вашингтоне.

Администрация Трампа ранее ввела серию высоких пошлин на товары из Индии, мотивировав это, в том числе, тем, что Дели покупает много нефти у РФ.

В ноябре Трамп уже заявлял, что Индия сократила импорт нефти из РФ, поэтому США в будущем планируют уменьшить пошлины на индийские товары.