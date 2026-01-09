ЦБ РФ оценит два новых показателя рынка платежей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг: уровень удовлетворенности потребителей и индекс цифровизации национальной платежной системы, говорится в сообщении регулятора.

"Оба показателя будут определяться ежегодно и помогут оценить актуальное состояние рынка платежей, влияние на него инноваций, довести до участников рынка мнение пользователей и устранить недочеты, а также скорректировать при необходимости регулирование", - отмечает ЦБ.

Новые показатели по итогам 2025 года впервые будут опубликованы летом 2026 года.

Индекс цифровизации рассчитывается на основе пяти параметров, включающих 15 разноплановых показателей в отношении конкурентной среды, безопасности, импортозамещения, доступности и скорости платежей, ассортимента платежных сервисов, альтернативных способов оплаты, транзакционной активности, условий для развития стартапов. Для расчета индекса Банк России будет использовать информацию, которую уже получает в рамках отчетности кредитных организаций, а также результаты опросов. Показатель, рассчитанный по итогам 2025 года, станет базовым для оценки динамики в следующие периоды.

Уровень удовлетворенности пользователей платежных услуг будет составлен на основе опросов граждан и компаний. "Их ответы покажут, насколько просто и удобно совершать расчеты с партнерами и повседневные платежи - в кафе или на маркетплейсе, за ЖКУ или обучение и так далее. По итогам этой оценки Банк России будет при необходимости давать рекомендации участникам платежного рынка и корректировать регулирование", - подчеркивает ЦБ.