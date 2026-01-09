Поиск

Китайский автопроизводитель Geely рассматривает возможность выхода на рынок США

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Geely рассматривает возможность выхода на рынок США, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Компания может объявить об этом в ближайшие 2-3 года, сообщил глобальный директор по коммуникациям Geely Аш Сатклифф.

"Для нас пока большой вопрос, когда и где именно мы зайдем на рынок США", - сказал он в интервью WSJ.

Geely владеет широким портфелем брендов, выпускающих электромобили, подключаемые гибриды и автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

В отличие от других китайских автопроизводителей Geely уже присутствует на американском рынке через шведскую Volvo, которую она контролирует. Кроме того, Waymo (входит в Alphabet Inc.) использует в своем сервисе роботакси автомобили Zeekr - еще одного бренда, контролируемого Geely.

По словам Сатклиффа, бренды Zeekr и Lynk & Co. из портфеля Geely могут хорошо подойти для американского рынка.

Он отметил, что компания пока не занималась поиском производственной площадки в США. Возможным вариантом может стать предприятие по сборке автомобилей Volvo в Южной Калифорнии, добавил Сатклифф.

