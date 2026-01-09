Азербайджан отправил в Армению вторую партию бензина и дизтоплива объемом 2,7 тыс. тонн

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Азербайджан транзитом через Грузию в пятницу отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов общим объемом 2 698 тонн.

Как сообщают азербайджанские СМИ, грузовой состав из 48 вагонов отправлен со станции Баладжары.

Груз включает 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизтоплива.

Как сообщалось, первая партия азербайджанских нефтепродуктов - 1 220 тонн бензина марки АИ-95 - была поставлена в Армению в декабре 2025 года. Это была первая прямая торговая сделка между двумя странами.