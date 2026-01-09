Поиск

Рубль к середине дня умеренно подорожал

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Курс китайского юаня умеренно снижается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль подорожал в ходе биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и растущих второй день подряд мировых цен на нефть.

Курс юаня в 15:00 по Москве составил 11,2365 руб., что на 7,85 копейки (или на 0,69%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Несмотря на данное снижение китайская валюта осталась на 7,73 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 по Москве снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,58%, до 78,71 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,65%, до 92,03 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть продолжают повышаться днем в пятницу после подъема более чем на 3% накануне, в центре внимания рынка остаются геополитические новости. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по Москве составила $62,55 за баррель, что на 0,9% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,9%, до $58,28 за баррель.

По итогам сессии четверга контракты на Brent подорожали на 3,4%, на WTI - на 3,2% на фоне неопределенности в отношении будущих поставок венесуэльской нефти. В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil и Chevron, встретятся с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

рубль юань Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ

 Сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ

ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

 ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

Германия в ноябре сократила экспорт в Россию на 5,5%, увеличила импорт на 22,5%

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

 Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

ОПЕК получила обновленные графики компенсаций за сверхдобычу от четырех стран
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });