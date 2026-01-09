Рубль к середине дня умеренно подорожал

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Курс китайского юаня умеренно снижается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль подорожал в ходе биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и растущих второй день подряд мировых цен на нефть.

Курс юаня в 15:00 по Москве составил 11,2365 руб., что на 7,85 копейки (или на 0,69%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов. Несмотря на данное снижение китайская валюта осталась на 7,73 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 по Москве снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,58%, до 78,71 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,65%, до 92,03 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть продолжают повышаться днем в пятницу после подъема более чем на 3% накануне, в центре внимания рынка остаются геополитические новости. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по Москве составила $62,55 за баррель, что на 0,9% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,9%, до $58,28 за баррель.

По итогам сессии четверга контракты на Brent подорожали на 3,4%, на WTI - на 3,2% на фоне неопределенности в отношении будущих поставок венесуэльской нефти. В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil и Chevron, встретятся с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.