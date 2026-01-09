Фондовые индексы США растут в начале торгов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают данные рынка труда.

Рост числа рабочих мест в США в декабре оказался слабее прогнозов, а безработица снизилась. Количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце увеличилось на 50 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс.

Безработица составила 4,4% против 4,5% в ноябре. Показатель за ноябрь был пересмотрен с понижением - ранее сообщалось о 4,6%. Эксперты ожидали снижения безработицы до 4,5% с объявленного ранее ноябрьского значения.

Статистика рынка труда имеет важное значение для принятия решений по базовой процентной ставке Федеральной резервной системой (ФРС). Новые данные укрепили уверенность трейдеров в том, что ФРС не станет менять ставку на январском заседании. Вероятность того, что она останется на уровне 3,5-3,75%, оценивается в 95%, тогда как перед выходом данных оценивалась в 88,4%, по данным CME Fedwatch.

Позднее в пятницу в Верховном суде США пройдут слушания по вопросу о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа. Признание незаконности тарифов может спровоцировать повышенную волатильность на финансовых рынках.

"Рынки акций могут вырасти, если суд вынесет решение против введения пошлин, -полагают аналитики Rabobank. - Это, вероятно, будет кратковременным явлением, поскольку Трамп дал понять, что его команда подготовила альтернативные предложения, которые при необходимости заменят существующие тарифные схемы".

Капитализация Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличивается на 0,7%. Компания сообщила о заключении долгосрочных соглашений о закупке электроэнергии у трех атомных электростанций Vistra Corp., а также о разработке совместных проектов с Oklo Inc. и TerraPower, планирующих строительство малых модульных реакторов. Рыночная стоимость Oklo растет на 14,5%, Vistra - на 14,6%.

Котировки Tesla опускаются на 0,3%, Apple Inc. - на 0,4%, Amazon.com Inc. - на 0,6%, Microsoft Corp. - на 0,7%. Бумаги Alphabet Inc. дорожают на 0,9%, Nvidia Corp. - на 0,1%.

Акции Intel Corp. поднимаются на 4,2% после заявления Дональда Трампа о том, что у него состоялась "отличная встреча" с CEO Intel Лип-Бу Таном.

Рыночная стоимость General Motors сокращается на 2,1%. Ранее компания сообщила, что спишет $6 млрд в четвертом квартале в связи с корректировкой плана выпуска электромобилей.

Dow Jones Industrial Average по данным на 17:41 мск в пятницу повысился на 0,28% - до 49405,82 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,33% - до 6944,3 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,35%, до 23562,27 пункта.