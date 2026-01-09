Рубль подорожал в пятницу, вернувшись к уровням конца декабря

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Курс китайского юаня умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу. Рубль подорожал на биржевых торгах 9 января, вернувшись в итоге к уровням конца декабря, отыгрывая активно растущие второй день подряд мировые цены на нефть.

Курс юаня в 19:00 по Москве составил 11,228 руб., что на 8,7 копейки (или на 0,77%) ниже уровня закрытия предыдущих биржевых торгов и всего на 0,05 копейки ниже цены закрытия 30 декабря (11,2285 руб.). Китайская валюта при этом оказалась на 6,88 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ. Активность участников биржевого валютного рынка вновь была пониженной из-за официального выходного дня в России - объем торгов юанем на Московской бирже 9 января составил всего 10,472 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 по Москве снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,76%, до 78,57 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,95%, до 91,75 руб./EUR1.

Банк России в пятницу не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 31 декабря составляют 78,2267 руб./$1, 92,0938 руб./EUR1 и 11,1592 рубля за юань соответственно.

Мировые цены на нефть усилили рост вечером в пятницу, получая поддержку в связи с опасениями по поводу стабильности поставок. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составила $63,6 за баррель, что на 2,6% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 2,9%, до $59,44 за баррель. В четверг контракты на Brent подорожали на 3,4%, на WTI - на 3,2%.