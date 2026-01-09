Рынки акций Европы в основном растут в пятницу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном растут вечером в пятницу.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 18:46 мск поднялся на 0,87%, до 609,09 пункта.

Британский FTSE 100 прибавляет 0,76%, германский DAX - 0,41%, французский CAC 40 - 1,24%. Итальянский FTSE MIB торгуется на уровне закрытия предыдущей сессии, а испанский IBEX 35 теряет 0,13%.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, а также оценивают статданные и новости компаний.

Объем промышленного производства в Германии в ноябре увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,4%, по данным Trading Economics.

Во Франции промпроизводство в ноябре уменьшилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре показатель повысился на 0,2%.

В Испании темпы роста промышленного производства в позапрошлом месяце ускорились до максимальных с июля 2022 года 4,5% с октябрьских 1,2%, главным образом за счет увеличения выпуска энергоносителей.

Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,2% относительно октября, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики ожидали роста на 0,1%. В годовом сравнении продажи повысились на 2,3% после увеличения на 1,9% в октябре.

В росте среди компонентов Stoxx Europe 600 лидирует Glencore, прибавляющая 9% рыночной стоимости на новостях о том, что она ведет переговоры о слиянии с Rio Tinto. Обе компании подтвердили, что обсуждают как объединение отдельных активов, так и всех операций. В настоящее время стороны исходят из того, что потенциальная сделка будет структурирована как приобретение Glencore компанией Rio Tinto и оплачена акциями. Бумаги Rio Tinto теряют 2,7%.

Заметно дорожают акции производителей полупроводникового оборудования, в том числе ASML Holding - на 6,4%, ASM International - на 5,8%, Infineon Technologies - на 2,4%, STMicroelectronics - на 1,9%. Поддержку сектору оказали позитивные оценки результатов чипмейкера Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) за четвертый квартал.

Котировки нефтяных компаний повышаются вслед за подъемом цен на нефть. Бумаги Shell и TotalEnergies поднимаются в цене на 3,2%, BP Plc - на 2,5%, Eni - на 2,2%.

Оборонные компании Европы продолжают наращивать капитализацию после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения оборонного бюджета страны. BAE Systems прибавляет 2,3%, Rheinmetall - 2,4%, Hensoldt - 5,6%.

Лидером снижения в сводном индексе в пятницу являются бумаги датской ювелирной компании Pandora (-12,9%), ухудшившей оценку результатов за 2025 год на фоне слабости спроса на ее продукцию.

Акции J Sainsbury дешевеют на 5,9%. Британский оператор сети супермаркетов увеличил сопоставимые продажи без учета топлива в третьем финквартале на 3,4%. Компания подтвердила годовой прогноз скорректированной операционной прибыли, однако он оказался хуже ожиданий рынка.

Рыночная стоимость International Consolidated Airlines Group (IAG) уменьшилась на 2,9%. Авиагруппа, в состав которой входит в частности British Airways, объявила о смене главного финансового директора.