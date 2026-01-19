Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цены на уран достигли $85,25 за фунт и находятся на максимальных уровнях за последние 17 месяцев на фоне усиления долгосрочного спроса и покупок инвестфондов, сообщает Trading Economics.

Как отмечает издание, США снизили требования к выдаче разрешений на строительство обогатительных фабрик, а также объявили о планах строительства новых атомных мощностей. В частности, упоминаются соглашения с Cameco и Centrus, направленные на компенсацию последствий снижения поставок урана из России после введения санкций в отношении российского ядерного топлива.

Кроме того, ожидания роста инвестиций в атомную энергетику и энергоемкие центры обработки данных подтолкнули урановые фонды к покупке урана. Trading Economics отмечает недавнюю сделку крупнейшего в мире уранового фонда Spott по покупке 100 тыс. фунтов урана.

В средней и долгосрочной перспективе ожидается рост рыночных цен на уран, связанный с дополнительным инвестиционным спросом и сокращением ликвидной части вторичных источников. На долгосрочном горизонте прогнозируется ускорение роста цен в связи с повышением спроса на уран по мере ввода новых АЭС в Китае, Индии и других странах, сообщал ранее "Атомэнергопром" (входит в "Росатом").

Trading Economics со ссылкой на доклад Всемирной ядерной ассоциации прогнозировало рост спроса на уран на 28% к 2030 г.

Британский фонд Yellow Cake (специализируется на инвестициях в уран) в декабре сообщал об ожиданиях усиления дисбаланса спроса и предложения на рынке урана. В компании допускали сохранение краткосрочной волатильности цен, но фундаментальные факторы указывают на их дальнейший рост в связи с расширением закупок энергокомпаниями и усилением роли атомной энергетики в мире.