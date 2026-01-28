Продажи отечественной сельхозтехники на рынке РФ в 2025 г. снизились на 21%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Продажи сельхозтехники российского производства на внутреннем рынке РФ в 2025 г. снизились на 21,1%, до 155,1 млрд руб., подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Отгрузки сельскохозяйственных тракторов в абсолютном выражении упали на 31,1% (до 2 773 шт.), зерноуборочных комбайнов - на 30,9% (до 2 211 шт.). Поставки кормоуборочных комбайнов сократились на 17,2% (до 173 шт.). Значительное снижение продаж зафиксировано также по пресс-подборщикам (на 36,7%, до 762 шт.) и зерноочистительным машинам (на 31%, до 671 шт.). Отгрузки косилок снизились на 19,4% (до 2 022 шт.), борон - на 14,3% (до 3 002 шт.), культиваторов - на 14,4% (до 1 639 шт.), жаток - на 9,8% (до 2 042 шт.), сеялок - на 4,9% (до 3 224 шт.), опрыскивателей - на 4,4% (до 1 007 шт.), плугов - на 2% (до 2 283 шт.).

Положительную динамику в прошлом году Росспецмаш зафиксировал только в сегменте машин для внесения удобрений, продажи которых выросли на 43,8%, до 384 шт.

Объемы реализации российской сельхозтехники в денежном выражении имели отрицательную динамику в течение всего 2025 г. Как сообщали в ассоциации, по итогам I квартала они составляли 38,3 млрд руб. (-32,9% г/г), в I полугодии - 75,6 млрд руб. (-32,1%), за девять месяцев - до 114,3 млрд руб. (-26,5%).

Факторами давления на рынок в 2025 г., как ранее неоднократно отмечали в Росспецмаше, стали высокая ключевая ставка, низкая доходность аграрного бизнеса и недостаточное финансирование "программы 1432", через которую субсидируются скидки на сельхозтехнику в размере 10-50% для ее продажи аграриям на льготных условиях. Ассоциация выступает за ежегодное финансирование этой программы в объеме не менее 20 млрд руб. в 2025-2035 гг., при этом в прошлом году на нее было выделено 10 млрд руб.

Росспецмаш ранее высказывал предложения, чтобы за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также через льготный лизинг продавалась только сельхозтехника российского производства. Кроме того, в ассоциации заявляли о необходимости поддержки аграрного бизнеса, в том числе в части пересмотра экспортных пошлин на зерно.

"Российские производители сейчас активно перестраивают бизнес-процессы, реагируя на сложившуюся ситуацию на рынке. Машиностроители ищут возможности сохранить компетенции и кадры, работают над сохранением ключевых инвестиционных программ, запускают производство в новых сегментах, развивают экспортные поставки. Сегодня важно сохранять партнерство, поддерживать кооперацию, внедрять новые технологии и искать новые каналы сбыта", - заявляли в ассоциации.