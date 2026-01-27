Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются во вторник, рынок продолжает корректироваться после уверенного подъема по итогам прошлой недели, поскольку трейдеры по-прежнему уверены в сохранении достаточного предложения.

Министерство энергетики Казахстана сообщило накануне, что ТОО "Тенгизшевройл" возобновило добычу нефти на Королевском месторождении и рассчитывает восстановить производство на месторождении Тенгиз в ближайшее время. Как сообщалось, 19 января "Тенгизшевройл" приостановил добычу нефти на обоих месторождениях из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Между тем восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, вероятнее всего, сохранят текущий производственный план на март на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $65,14 за баррель, что на $0,45 (0,69%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,29 (0,4%) до $65,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,39 (0,64%) до $60,24 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на $0,44 (0,7%) до $60,63 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки. Эксперты, однако, полагают, что эти последствия будут кратковременными.

"Зимние снежные бури обычно влияют на рынок через сбои в логистике и работе НПЗ, но не сказываются на общем спросе. Если запасы нефти не истощены, последствия этого фактора сходят на нет, как только работа нормализуется", - отмечает главный инвестиционный директор Karobaar Capital Харис Хуршид.