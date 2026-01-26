Поиск

"Норникель" пока не может договориться с китайскими партнерами по медным мощностям

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Норильский никель", рассматривающий варианты перевода мощностей Медного завода из Норильска в Китай, столкнулся с задержками в строительстве площадки из-за того, что местный партнер покинул проект, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас "Норникель" ведет переговоры с другим потенциальным партнером. Площадка была намечена на южном побережье Китая, в городе Фанчэнган (Fangchenggang) провинции Гуанси, где в 2027 году может открыться завод на 500 тыс. тонн рафинированной меди, производимой из российского концентрата.

Если же достичь соглашения по китайскому проекту не удастся, "Норникель" может обратиться к правительству за разрешением на продление работы площадки в Норильске. Модернизация Медного завода, в ходе которой планировалось сократить выбросы на 90%, осложнилась из-за недоступности западного оборудования.

Перенос мощностей Медного завода в Китай позволял решить как экологическую проблему, так и сложности с расчетами, приблизив продукцию "Норникеля" к конечному рынку (Китай потребляет более 50% металлов компании), а также уйти от скидок, которые "Норникель" вынужден предоставлять клиентам из-за добровольных отказов от российских металлов, пояснял ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин. Также "Норникель" рассчитывал получить компетенции в производстве батарейных материалов.

При этом "Норникель" собирается "не столько строить завод, сколько воспользоваться профицитом мощностей - "тем, что у них уже лишние заводы есть", говорил Потанин в январе этого года.

