Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%.

"Поскольку корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является их прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все другие товары, подпадающие под взаимные пошлины, с 15% до 25%", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, законодательный орган Южной Кореи не выполняет свои обязательства перед Вашингтоном.

В свою очередь в администрации южнокорейского президента сообщили, что Штаты официально не уведомляли Сеул о решении президента Трампа повысить пошлины.

"До сих пор от правительства США не поступало никаких официальных уведомлений или объяснений по поводу деталей", - цитирует агентство "Ренхап" заявление администрации южнокорейского президента.

Глава администрации президента по политическим вопросам Ким Ен Бом намерен созвать межведомственное совещание для обсуждения реакции правительства, сообщает агентство.

В то же время министр промышленности Южной Кореи Ким Чжон Хван, который в настоящее время находится в Канаде, планирует вскоре посетить США, чтобы провести переговоры с американским министром торговли Говардом Латником.