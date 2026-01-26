Поиск

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ внесло в правительство проект постановления, согласно которому запрет на экспорт бензина для производителей будет снят с момента принятия документа, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В Минэнерго отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что ведомства обсуждают снятие эмбарго с 1 февраля, последний раз - в ходе совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего в минувшую пятницу.

Сейчас запрет действует до 28 февраля. В зависимости от срока прохождения всех юридических процедур он может быть снят не с 1 февраля, а чуть позже, допустил собеседник агентства.

В конце декабря правительство РФ продлило эмбарго на экспорт бензина до конца февраля. До 28 февраля 2026 года включительно продлён запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей.

В середине января вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, в нем приняли участие представители Минэнерго, ФНС, ФАС, Росстата и Петербургской биржи. В сообщении правительства по итогам совещания говорилось, что для комплексного отображения ситуации на рынке топлива сформирована система мониторинга, которая в региональном разрезе отображает динамику цен, запасы топлива, а также производственные мощности.

В конце декабря Новак заявлял, что рынок нефтепродуктов РФ сбалансирован, запасы, использованные ранее, восстановлены до уровней выше, чем год назад. Он подчеркнул, что на конец года на топливном рынке "ситуация абсолютно спокойная".

