Александр Новак связал высокую волатильность нефтяного рынка с Венесуэлой и Ираном

Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Высокая волатильность на мировом нефтяном рынке вызвана событиями в Венесуэле и рисками вокруг Ирана, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня на рынке большая волатильность, неопределенность, связанная с геополитическими факторами, прежде всего, с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными по Ирану. Это все-таки те страны, которые являются одними из ведущих стран-экспортеров (нефти - ИФ) и входят в ОПЕК. Ситуация в Ормузском проливе, как мы знаем, также напряженная. В этом направлении транспортируется около 30% всей мировой нефти, если говорить о морских перевозках, и около 13% нефтепродуктов. Конечно, все эти риски учитываются сегодня рынком", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Вице-премьер РФ отметил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в ноябре и декабре находился на высоком уровне.

В воскресенье министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в марте. Таким образом, квоты в следующем месяце будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как было и запланировано ранее.

Позднее состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия. На встрече министры рассмотрели данные о добыче нефти за ноябрь и декабрь, отметив общее исполнение странами альянса достигнутых договоренностей. Участники совещания в очередной раз подчеркнули важность достижения полного исполнения квот на добычу, а также погашения компенсаций. Обновленные графики со стороны нарушителей были рассмотрены в ходе прошедшей встречи.

Фьючерсы на нефть Brent активно росли последние недели на фоне неопределенной ситуации с экспортом венесуэльской нефти после захвата Соединенными Штатами президента страны Николаса Мадуро, а также в связи с эскалацией конфликта между США и Ираном. Удар по иранским объектам мог бы привести к перебоям поставок нефти из страны или к блокировке Ормузского пролива.

По итогам торгов 30 января стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures остановилась на отметке $70,7 за баррель, продемонстрировав за месяц самый активный рост с 2022 года.