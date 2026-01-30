Поиск

Российский бизнес RBI в 2025 году получил убыток из-за списаний

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в 2025 году получил 86 млн евро чистого убытка против 873 млн евро прибыли в 2024 году, сказано в презентации группы.

ЭкономикаРайффайзенбанк создаст 339 млн евро резервов по еще одному иску "Распериа"Читать подробнее

Основное влияние на результат группы в России оказали списания по искам "Распериа трейдинг лимитед". Наибольший квартальный убыток российских "дочек" был зафиксирован во II квартале (861 млн евро) из-за прекращения признания российским Райффайзенбанком 1,204 млрд евро доходов от потенциального взыскания активов "Распериа" в Австрии.

В IV квартале расходы российского бизнеса по этой статье составили 344 млн евро. При этом российские "дочки" все же смогли выйти в прибыль в IV квартале, она составила 32 млн евро против 319 млн евро чистой прибыли в III квартале и 240 млн евро чистого убытка в IV квартале 2024 года (годом ранее на результат также повлияли судебные разбирательства в России).

"В четвертом квартале на российский бизнес дополнительное влияние оказали судебные разбирательства с компанией "Распериа". Это будет учтено в требованиях RBI по возмещению убытков, соответствующие иски группа собирается подавать в Австрии. В результате общая сумма требований RBI увеличится до 2,4 млрд евро", - сообщила группа.

Ранее RBI сообщил, что Райффайзенбанк до конца 2025 года создаст резервы на 339 млн евро в связи с решением суда по еще одному иску "Распериа". Эта компания в августе 2025 года подала в Арбитражный суд Калининградской области очередной иск к оппонентам по делу об акциях австрийского строительного концерна Strabag на сумму, эквивалентную 31,4 млрд рублей.

Группа отмечает, что достигла всех целей по сокращению бизнеса в России в 2025 году, в 2026 году ограничения в отношении российских "дочек" сохранятся.

Активы группы в России на 31 декабря 2025 года достигли 18,5 млрд евро, увеличившись за год на 9,2%, в IV квартале - на 4,8%.

Кредиты клиентам в России 2025 году выросли на 5,7% - до 4,4 млрд евро. В IV квартале этот показатель сократился на 2,9%. Группа ранее отмечала, что на динамику финансовых показателей большое влияние может оказывать валютная переоценка.

Средства клиентов в России на 31 декабря 2025 года достигли 10,3 млрд евро, увеличившись за год на 8,3%, в IV квартале - на 1,4%.

RBI в 2025 году увеличила прибыль после налогообложения на 19,4% - до 1,621 млрд евро, в IV квартале прибыль составила 506 млн евро против 895 млн евро убытка за аналогичный период 2024 года.

"Распериа" в августе 2024 года подала иск к основным акционерам австрийского строительного концерна Strabag на 195 млрд рублей. По этому делу российский суд в январе 2025 года постановил взыскать с ответчиков 2,044 млрд евро. Эти средства были получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка. Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом (28,5 млн акций).

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag материнскому Raiffeisen Bank International в виде дивидендов. Позже австрийский банк отказался от сделки, объяснив это тем, что в ходе контактов с органами власти он не смог получить необходимое одобрение для нее.

RBI Райффайзенбанк Strabag Распериа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский бизнес RBI в 2025 году получил убыток из-за списаний

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Apple увеличила квартальную выручку на 16%

 Apple увеличила квартальную выручку на 16%

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

 Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

 Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

Шереметьево приобрело Домодедово без привлечения заемных средств

Структура "Шереметьево" выиграла аукцион по продаже "Домодедово", предложив 66,13 млрд руб.

Шереметьево стало владельцем аэропорта Домодедово

 Шереметьево стало владельцем аэропорта Домодедово

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8275 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });