Российский бизнес RBI в 2025 году получил убыток из-за списаний

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в 2025 году получил 86 млн евро чистого убытка против 873 млн евро прибыли в 2024 году, сказано в презентации группы.

Основное влияние на результат группы в России оказали списания по искам "Распериа трейдинг лимитед". Наибольший квартальный убыток российских "дочек" был зафиксирован во II квартале (861 млн евро) из-за прекращения признания российским Райффайзенбанком 1,204 млрд евро доходов от потенциального взыскания активов "Распериа" в Австрии.

В IV квартале расходы российского бизнеса по этой статье составили 344 млн евро. При этом российские "дочки" все же смогли выйти в прибыль в IV квартале, она составила 32 млн евро против 319 млн евро чистой прибыли в III квартале и 240 млн евро чистого убытка в IV квартале 2024 года (годом ранее на результат также повлияли судебные разбирательства в России).

"В четвертом квартале на российский бизнес дополнительное влияние оказали судебные разбирательства с компанией "Распериа". Это будет учтено в требованиях RBI по возмещению убытков, соответствующие иски группа собирается подавать в Австрии. В результате общая сумма требований RBI увеличится до 2,4 млрд евро", - сообщила группа.

Ранее RBI сообщил, что Райффайзенбанк до конца 2025 года создаст резервы на 339 млн евро в связи с решением суда по еще одному иску "Распериа". Эта компания в августе 2025 года подала в Арбитражный суд Калининградской области очередной иск к оппонентам по делу об акциях австрийского строительного концерна Strabag на сумму, эквивалентную 31,4 млрд рублей.

Группа отмечает, что достигла всех целей по сокращению бизнеса в России в 2025 году, в 2026 году ограничения в отношении российских "дочек" сохранятся.

Активы группы в России на 31 декабря 2025 года достигли 18,5 млрд евро, увеличившись за год на 9,2%, в IV квартале - на 4,8%.

Кредиты клиентам в России 2025 году выросли на 5,7% - до 4,4 млрд евро. В IV квартале этот показатель сократился на 2,9%. Группа ранее отмечала, что на динамику финансовых показателей большое влияние может оказывать валютная переоценка.

Средства клиентов в России на 31 декабря 2025 года достигли 10,3 млрд евро, увеличившись за год на 8,3%, в IV квартале - на 1,4%.

RBI в 2025 году увеличила прибыль после налогообложения на 19,4% - до 1,621 млрд евро, в IV квартале прибыль составила 506 млн евро против 895 млн евро убытка за аналогичный период 2024 года.

"Распериа" в августе 2024 года подала иск к основным акционерам австрийского строительного концерна Strabag на 195 млрд рублей. По этому делу российский суд в январе 2025 года постановил взыскать с ответчиков 2,044 млрд евро. Эти средства были получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка. Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом (28,5 млн акций).

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag материнскому Raiffeisen Bank International в виде дивидендов. Позже австрийский банк отказался от сделки, объяснив это тем, что в ходе контактов с органами власти он не смог получить необходимое одобрение для нее.