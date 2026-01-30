Россия и Индия в рамках проекта BrahMos ведут работы по гиперзвуковым технологиям

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия и Индия модернизируют крылатые ракеты BrahMos, ведут работы по гиперзвуковым технологиям, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов на Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королева ("Королевские чтения").

"Мы постоянно проводим модернизации этих ракет, улучшаются характеристики. Поэтому эта работа непрерывная. В рамках BrahMos ведутся работы и над малогабаритными ракетами, а также в направлении гиперзвука", - сказал Леонов.

Работы по проекту BrahMos начались в 1998 году, а с 2004 года начались серийные поставки. "Индийскими всеми вооруженными силами: и авиацией, и наземными войсками, и морским флотом закупается значительное количество ракет", - заявил Леонов.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия вместе работают над гиперзвуковой ракетой BrahMos ll.

Российско-индийская организация BrahMos была создана в 1998 году для совместной разработки и создания ракет. Продукт предприятия BrahMos - одноименные сверхзвуковые крылатые ракеты всех видов базирования. Они состоят на вооружении сухопутных войск и ВМС Индии.