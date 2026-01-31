Поиск

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний, чтобы избежать затоваривания мощностей. Для непроизводителей запрет на экспорт нефтепродуктов продлен до конца июля. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении.

"При этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - поясняется в пресс-релизе.

В конце декабря 2025 года правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года. Также до 28 февраля продлен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей.

Источники на топливном рынке в середине января сообщили, что ведомства обсуждают досрочное - с 1 февраля - снятие эмбарго на экспорт бензинов. На фоне этой информации на последней неделе января начали расти цены на топливо на Петербургской бирже.

В конце минувшего года вице-премьер Александр Новак заявлял, что рынок нефтепродуктов РФ сбалансирован, запасы, использованные ранее, восстановлены до уровней выше, чем год назад. Он подчеркивал, что на конец года на топливном рынке "ситуация абсолютно спокойная".

