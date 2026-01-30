ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 1 марта повышает надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний с высокой долговой нагрузкой с 40% до 100%, чтобы ускорить накопление макропруденциального буфера капитала банков, говорится в сообщении регулятора.

Мера вводится в связи с тем, что крупные компании с высокой долговой нагрузкой в 2026 году, согласно данным ЦБ, планировали продолжить наращивать долговые обязательства темпами выше прогноза Банка России по росту требований банков к организациям (7-12%), что могло привести к дальнейшему росту закредитованности таких компаний и усилению кредитных рисков банковского сектора.

В будущем Банк России может продолжить повышение надбавки, если риски банков по требованиям к таким компаниям будут нарастать, отмечает ЦБ.