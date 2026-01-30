Поиск

Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года
Работник фермы "Клав де Оро" держит в руках какао-бобы, Бразилия
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Цены на какао-бобы опустились ниже отметки в $4000 за тонну впервые с ноября 2023 года.

Рынок снижался в последний год в связи со свидетельствами ослабления спроса. К настоящему времени цены упали почти на 70% с пиковых уровней, достигнутых в конце 2024 года.

Падение стоимости мартовских фьючерсов на какао-бобы в Нью-Йорке в пятницу достигало 5,9%, цена опускалась до отметки $3931 за тонну - минимума с ноября 2023 года.

По данным на 14:20 по московскому времени эти контракты торгуются на уровне $4117 за тонну.

Стоимость какао-бобов поднималась выше $12000 за тонну в декабре 2024 года из-за слабых урожаев в странах Западной Африки. Высокие цены привели к снижению спроса потребителей на шоколад, а его производители начали менять рецептуры, используя более дешевые заменители и добавляя больше наполнителей, таких как орехи, отмечает агентство Bloomberg.

Компании в Европе - крупнейшем в мире регионе потребления какао-бобов - в четвертом квартале сократили объемы их переработки до минимума с начала ведения этой статистики в 2013 году. В сочетании с наращиванием поставок некоторыми из ключевых производителей какао-бобов глобальное предложение в скором времени начнет превышать спрос.

На этой неделе брокерская компания StoneX, подтвердила прогноз избытка предложения какао-бобов на мировом рынке в 2025/2026 сельскохозяйственном году (октябрь 2025-сентябрь 2026 года) на уровне 287 тыс. тонн, отметив рост производства в Кот-д'Ивуаре и Гане. Избыток предложения в следующем сельхозгоду прогнозируется на уровне 267 тыс. тонн.

Европа Кот-д'Ивуар Гана
