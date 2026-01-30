В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В ЕС изучают возможность в рамках 20-го пакета санкций против РФ заменить "потолок цен" на российскую нефть запретом на ее транспортировку морским транспортом. Об этом сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"В рамках очередного пакета санкций рассматривают идею сменить "потолок цен" в отношении нефти РФ на запрет на оказание морских услуг (...) по словам лиц, знакомых с обсуждениями, этот шаг, если получит поддержку стран-членов ЕС, запретит европейским компаниям оказывать такие услуги как страхование и транспортировка, нужные для перевозок нефти России, независимо от цены товара", - сообщает агентство.

Его собеседники отметили, что такой запрет серьезно ужесточит ограничения в отношении нефти РФ и упростит процесс реализации санкций.

Однако, по словам источников, власти нескольких стран Европы уже заявили, что они против запрета на оказание услуг. При этом для принятия санкций требуется единогласное одобрение государств союза.

В Еврокомиссии отказались комментировать эту информацию.

"Потолок цен" на нефть, который позволяет европейским компаниям участвовать в транспортировке российской нефти, с 1 февраля снижается до $44,1 за баррель, аналогичный уровень установлен Великобританией с 31 января.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, ожидается, что в рамках 20-го пакета санкций в ЕС предложат еще сильнее ужесточить санкции в отношении нефтяных компаний и банков РФ, финансовых организаций и криптовалютных сервисов в третьих странах, помогающих России обходить действующие санкции. Также ЕС может впервые задействовать механизм по борьбе с обходом санкций и запретить поставки станков и некоторых видов радиоаппаратуры в Киргизию.

Кроме того, добавили источники, планируются торговые ограничения против более широкого круга компаний, против товаров, нужных России для производства оружия, и против импорта некоторых металлов РФ.