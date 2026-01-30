Поиск

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В ЕС изучают возможность в рамках 20-го пакета санкций против РФ заменить "потолок цен" на российскую нефть запретом на ее транспортировку морским транспортом. Об этом сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"В рамках очередного пакета санкций рассматривают идею сменить "потолок цен" в отношении нефти РФ на запрет на оказание морских услуг (...) по словам лиц, знакомых с обсуждениями, этот шаг, если получит поддержку стран-членов ЕС, запретит европейским компаниям оказывать такие услуги как страхование и транспортировка, нужные для перевозок нефти России, независимо от цены товара", - сообщает агентство.

Его собеседники отметили, что такой запрет серьезно ужесточит ограничения в отношении нефти РФ и упростит процесс реализации санкций.

Однако, по словам источников, власти нескольких стран Европы уже заявили, что они против запрета на оказание услуг. При этом для принятия санкций требуется единогласное одобрение государств союза.

В Еврокомиссии отказались комментировать эту информацию.

"Потолок цен" на нефть, который позволяет европейским компаниям участвовать в транспортировке российской нефти, с 1 февраля снижается до $44,1 за баррель, аналогичный уровень установлен Великобританией с 31 января.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, ожидается, что в рамках 20-го пакета санкций в ЕС предложат еще сильнее ужесточить санкции в отношении нефтяных компаний и банков РФ, финансовых организаций и криптовалютных сервисов в третьих странах, помогающих России обходить действующие санкции. Также ЕС может впервые задействовать механизм по борьбе с обходом санкций и запретить поставки станков и некоторых видов радиоаппаратуры в Киргизию.

Кроме того, добавили источники, планируются торговые ограничения против более широкого круга компаний, против товаров, нужных России для производства оружия, и против импорта некоторых металлов РФ.

ЕС Евросоюз РФ нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Что произошло за день: пятница, 30 января

Дальний беспилотник ВМС США провел патрулирование к югу от Ирана

Самолеты авианосца США Abraham Lincoln проводят тренировочные полеты к югу от Ирана

 Самолеты авианосца США Abraham Lincoln проводят тренировочные полеты к югу от Ирана

Власти США приобретают склады для создания крупных центров содержания нелегалов

Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

 Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

 Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

 Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 30 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });