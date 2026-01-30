Рубль в пятницу заметно опустился в паре с юанем

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, скорректировавшись вниз перед выходными днями и после сильного повышения по итогам предыдущих торгов на ожиданиях новостей относительно очередной встречи переговорщиков об урегулировании российско-украинского конфликта, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,936 руб., что на 17,15 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара с 31 января на 29,24 копейки до 75,7327 руб./$1 и уменьшил курс евро на 50,71 копейки до 90,468 руб./EUR1.

"Протестировав в конце прошлой недели и понедельник уровень в 10,8 за юань, рубль перешел к ослаблению, но вблизи отметки 11 за юань получил поддержку в рамках налогового периода. К концу недели рубль оставался в диапазоне 10,74-10,9 за юань. По данным ЦБ, профицит счета текущих операций в ноябре сократился до $2 млрд с $3,9 млрд в октябре из-за снижения цен на нефть (по данным Минэкономразвития - до $44,9 за баррель с $53,7 за баррель). Предварительные данные основных торговых партнеров предполагают сжатие профицита счета текущих операций по итогам года до $35-36 млрд с $64 млрд в 2024 году", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что видит прогресс в том, что касается украинского урегулирования. "Мы видим серьезный прогресс", - сказал он в Белом доме.

Трамп похвалил своего спецпосланника Стива Уиткоффа, занимающегося, в частности, поисками решения украинского конфликта. "Он очень много работает с Россией и Украиной", - сказал президент США.

Также он повторил озвученное ранее утверждение, согласно которому Россия по просьбе США согласилась на неделю приостановить удары по некоторым объектам на Украине, чтобы жители меньше страдали от холода. "Мы ценим это решение", - добавил Трамп.

Президент США Дональд Трамп обратился с личной просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля для создания условий для переговоров, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю - до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал он журналистам.

Евросоюз планирует принять очередной пакет санкций против РФ 24 февраля, обсуждения на тему его содержания все еще идут, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Что касается 20-го пакета санкций, мы рассчитываем принять его 24 февраля. В рамках этого процесса страны вносят различные предложения", - сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что работа над санкциями продолжается, пакет ограничительных мер пока не согласован.

Нефть

Нефть перешла к небольшому повышению в пятницу вечером.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве повышается на 0,08% до $70,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,35%, до $65,62 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на 3,5% и обновили многомесячные максимумы на опасениях эскалации конфликта между США и Ираном. Американский удар по иранским объектам может привести к перебоям поставок нефти из Ирана или к блокировке Ормузского пролива, через который следует примерно треть мировых транспортных потоков нефти.

Давление на нефтяные котировки в пятницу оказало укрепление доллара США, повышающее стоимость нефти для держателей других валют.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 30 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг повысилась на 23 базисных пункта - до 15,89% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в пятницу не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметке 15,84% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 базисный пункт - до 16,36% и 17,33% годовых соответственно.