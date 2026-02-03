Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,8% в начале основной сессии торгов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник растет на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, отскока цен металлов после отката и в ожидании сокращения геополитических рисков в условиях продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором для покупателей выступает дешевеющая нефть (фьючерс на Brent опустился к $66 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2790,55 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1141,34 пункта (+0,8%); лидируют в росте бумаги "ММК" (+4,3%), ПАО "Южуралзолото" (+3,9%), "Русала" (+3,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 февраля, составляет 77,0223 руб. (+1,29 рубля).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+2,9%), Совкомбанка (+2,9%), "Эн+ груп" (+2,7%), "Норникеля" (+2,5%), "Полюса" (+1,8%), "НЛМК" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,2%), АФК "Система" (+1%), ВТБ (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), "ФосАгро" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%).

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта идет хорошо, и в скором времени можно ждать положительных новостей. "Я думаю, что дела с Украиной и Россией идут очень хорошо. Впервые я об этом говорю. Я думаю, что мы можем ждать хороших новостей", - заявил он журналистам в Белом доме. При этом он вновь отметил, что урегулирование украинского конфликта – сложное.

В МИД РФ заявили в понедельник, что российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах, настроены конструктивно в отношении будущего диалога. "Исходим из того, что в настоящий момент российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Там отмечается, что "важное значение имеют, разумеется, контакты по украинскому урегулированию, но это - не единственная тема, которая заслуживает внимания и должна обсуждаться между Россией и США". "Настроены конструктивно в отношении будущего двустороннего диалога", - подчеркнули на Смоленской площади.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время достаточно затруднительно": "Это – "живой" и непрерывный процесс, который, как показывают даже события минувших дней, не прекращается ни на день, находится в постоянном развитии и изобилует в силу глобальной турбулентности многочисленными и разнонаправленными нюансами".

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник может вновь попытаться протестировать верхнюю границу диапазона 2700-2800 пунктов.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы переговорного процесса по Украине - перенос очередного раунда переговоров на середину недели несколько приостановил покупки, однако надежды на конструктивность диалога сторон сохраняются.

Наметившийся отскок резко упавших ранее цен на драгметаллы оказывает рынку поддержку в секторе бумаг "Норникеля", "Полюса", ПАО "Южуралзолото", где во вторник вероятно развитие восходящей коррекции. Однако перспективы драгметаллов пока можно оценить как консервативные - для возобновления ралли в этом секторе значимых оснований пока не наблюдается. Во вторник инвесторы могут продолжить частично закладывать надежды на геополитический позитив и улучшение ситуации на рынках металлов. Индекс МосБиржи может вновь предпринять попытку протестировать верхнюю границу диапазона 2700-2800 пунктов, в котором индекс находится уже 2 месяца, считает Локтюхов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, распродажи начала недели были выкуплены, индекс МосБиржи вновь не стал тестировать на прочность не очень сильную поддержку 2750 пунктов и развернулся от нее вверх.

Таким образом, длительный боковик остается в силе. О выходе из него можно будет говорить при уверенном закреплении индекса МосБиржи выше 2820 пунктов или ниже 2700 пунктов, считает аналитик. Пока наиболее вероятным вариантом является первый, но для его реализации нужен геополитический позитив, а уверенности в его наличии после очередных переговоров по Украине пока нет.

Золото начало восстанавливаться после рекордного "пролива": накануне утром котировки доходили до $4423 за унцию, закрытие торгов состоялось в районе $4653, а во вторник утром цена превысила $4900 за унцию. За время обвала пятницы и понедельника из золота были "высажены" наиболее агрессивные "быки", но это не отменило функций золота как защитного актива. "Думаем, что конец года металл встретит в ценах выше $5500 за унцию, поэтому его и/или акции золотодобытчиков стоит иметь в портфелях", - считает Соколов.

Нефть упала на не реализовавшихся рисках атаки США на Иран, но пока не стала тестировать поддержку в районе $65,2 за баррель, отметил представитель компании "Алор брокер".

Мировые фондовые рынки

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1,1% во главе с Dow. Рынок преодолел негативные последствия обвала цен на золото и серебро, вынудившего трейдеров продавать активы для покрытия убыточных позиций в драгметаллах, и сосредоточился на статданных и новостях компаний.

Рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе поднялся до 52,6 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее и достиг максимальной отметки с августа 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 48,5 пункта, по данным Trading Economics. До января ISM Manufacturing находился ниже пограничного уровня 50 пунктов десять месяцев подряд.

В Азии во вторник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 3,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi раллирует на 6,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,6%).

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,85% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics. Это первое повышение ставки с ноября 2023 года. ЦБ объяснил такой шаг возобновлением ценового давления, которое усилилось во второй половине прошлого года. RBA считает, что инфляция, вероятно, останется выше целевого диапазона 2-3% в течение некоторого времени. В 2025 году австралийский центробанк понижал базовую ставку три раза.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз после максимального спада за 6 месяцев.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $66,04 за баррель (-0,4% и -4,4% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $61,95 за баррель (-0,3% и -4,7% накануне).

Обе марки в понедельник показали максимальный спад за полгода на фоне общего обвала рынков. Во вторник нисходящий тренд поддерживает смягчение геополитической напряженности.

США и Иран заявили, что возобновят переговоры в пятницу, надеясь оживить дипломатические усилия вокруг ядерной программы Тегерана и снизить риск более масштабного регионального конфликта, пишет Trading Economics.

Эти новости ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Иран не намерен вывозить свои запасы обогащенного урана за пределы страны, но может снизить обогащение урана с 60% до 20% при определенных условиях, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen.

При этом он подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит "мирный характер". "Иран не стремится к ядерному оружию, не будет стремиться к ядерному оружию и никогда не будет накапливать ядерное оружие, но другая сторона должна заплатить за это определенную цену", - отметил он. По словам Шамхани, объем обогащенного урана остается неизвестным, "поскольку часть запасов находится под завалами, и пока нет инициативы по его извлечению, поскольку это чрезвычайно опасно".